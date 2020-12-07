Gündemin öne çıkan başlıkları | 07 Aralık 2020

Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı

"ŞANTAJA BOYUN EĞMİYORUZ"

Doğu Akdeniz Çalıştayı'na video mesaj gönderen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinden vazgeçmeyeceğini söyledi. Erdoğan, "tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Evde karantina süresi değişti

TEMASLININ İZOLASYONU 10 GÜN

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında temaslıların 14 günlük karantina süresini 10 güne düşürdü.

AB Dışişleri Bakanları toplandı

ANA GÜNDEMDE TÜRKİYE DE VAR

AB Liderleri Zirvesi 10-11 Aralık'ta düzenlenecek. Öncesinde AB Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Gündemde Türkiye dahil önemli konular var.

İstanbul Havalimanı Zirvede

EN ÇOK SEFER YAPILAN LİMAN

Salgın nedeniyle hava trafiğinin durma noktasına geldiği bir dönemde İstanbul Havalimanı, Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havaalanı olarak kayıtlara geçti.

Yunanistan'dan yine insanlık suçu

TÜRKİYE'YE GERİ İTTİLER

Yunanistan'ın Ege'yi geçmeye çalışan sığınmacılara karşı sistematik şiddeti devam ediyor. Son olarak bir grup göçmeni daha açık denizde ölüme terk ettiler.

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor, Sivasspor’u konuk ediyor

96 HAFTALIK HASRET

Trabzonspor, Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında bugün Sivasspor'u konuk edecek.

Rakiplerimiz belli oluyor

GÖZLER SAAT 20.00'DE BELİRLENECEK

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne 2. torbadan katılan Türkiye'nin rakipleri bugün 20.00'de belirlenecek.

İşte Serdar Aziz'in hakeme söyledikleri!

"YÜZÜMDEN KOLUMA SEKTİ"

Serdar Aziz, gördüğü ilk sarı kartta hakeme ne dediğini açıkladı. Başarılı savunmacı “Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece 'yüzümden koluma sekti' dedim” ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray kaptı

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun talep edilenler karşısında ‘Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem' dediği ortaya çıktı.

Fatih Terim’in gençlik aşısı meyvelerini vermeye başladı

KONUŞULAN HAMLELER

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri takıma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.

MAGAZİN GÜNDEMİ

25 yıl sonra aynı dizide buluştular

GÖZLER BU İKİLİDE

Hülya Avşar ile Mehmet Aslantuğ 25 yıl sonra aynı dizide buluştu. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Yaş 19 dizisi merakla bekleniyor.

Öykü Çelik de Survivor 2021'de

OCAK AYINDA YAYINA BAŞLAYACAK

Oyuncu Cemal Hünal'ın ardından yine oyuncu olan Öykü Çelik'in de Survivor 2021'in kadrosuna katıldığı iddia edildi. Yarışmanın ocak ayında yayına başlaması planlanıyor.

Bade İşçil'den aşı itirafı

"YAPTIRIRIM"

Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Bade İşçil, ithal aşıyla ilgili kendisine yöneltilen "Aşı olur musunuz?" sorusuna "sağlıkçılara güveniyorum, olurum" yanıtını verdi.

Serenay Sarıkaya, Kaz Dağları'nda arsa aldı!

EV YAPTIRIYOR

Cem Yılmaz’la ayrıldıktan sonra soluğu Kaz Dağları’nda alan Serenay Sarıkaya, buradan ev sahibi olmak için 1.5 dönümlük arsa satın aldı.

'Nuri Sesigüzel öldü' iddialarına yanıt

"GAYET İYİYİM"

Türk Halk Müziği sanatçısı Nuri Sesigüzel’in hayatını kaybettiğine dair haberler dün akşam sosyal medyada gündem oldu. Söylentileri yalanlayan Sesigüzel ise konuyla "gayet iyiyim" açıklamasında bulundu.