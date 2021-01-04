Gündemin öne çıkan başlıkları | 04 Ocak 2021
Gündemdeki haber başlıkları arasında önemli gelişmeler yer alıyor. Memur ve emekli zamları belli oldu. Milyonların beklediği haberde son detaylar neler? Fenerbahçe'de ocak maratonu başlıyor! Magazin kulisleri bunu konuşuyor. Hakan Altun ile Gonca Vuslateri ayrıldı. En kısa süren birliktelikle ilgili son gelişmeler neler? Ve günün öne çıkan son dakika haberleri 1 Ocak 2021 tarihli haber turumuzda.
Fikri Sağlar hakkında soruşturma
"CHP'NİN FAŞİZAN ZİHNİYETİ"
CHP’li Fikri Sağlar'ın katıldığı bir televizyon programında başörtülü hakimleri hedef alan açıklamalarına karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Memur ve emekli maaşları zamlandı
EN DÜŞÜK AYLIK BİN 763 LİRA
Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam netlik kazandı. Buna göre en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 763 liraya yükseldi.
Nijer'de terör saldırısı
BİLANÇO ARTIYOR
Batı Afrika ülkesi Nijer'de düzenlenen terörist saldırının bilançosu ağırlaşıyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.
Milli Savunmada kritik yıl
AKINCI TİHA GÖREVE BAŞLAYACAK
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak olan yerli ve milli silahlarımız Akıncı TİHA ve TCG Anadolu, Mehmetçiğin emrinde görevlerine başlayacak.
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme
ARA KARAR
Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Gültekin ailesinin avukatı mahkeme heyetinin reddini istediklerini açıkladı.
Fenerbahçe'de ocak maratonu başlıyor!
İLK RAKİP KASIMPAŞA
Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, ocak ayında birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak. İlk durak ise Kasımpaşa.
Berat Özdemir yarışına Fenerbahçe de katıldı
TRANSFER HIZ KAZANDI
Berat Özdemir'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. 22 yaşındaki ön libero için Bordo-Mavililerin ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir de devreye girdi.
Galatasaray'da transfer planları değişti
GÖZLER BU AYDA
Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kaza, Galatasaray'ın ocak ayı transfer planında değişikliğe gitmesine sebep oldu.
Merih Demiral bombası!
50 MİLYON EURO
Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral, yeterli süreyi alamadığını düşündüğü için İtalyan devinden ayrılık kararı aldı.
Samet Aybaba ile yollar ayrıldı
BEŞİKTAŞ'A MAĞLUP OLDU
Süper Lig'de dün akşam sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
MAGAZİN GÜNDEMİ
Kenan İmirzalıoğlu'ndan kızı Lalin'le ilgili samimi açıklamalar
"VİCDANLI OLSUN"
Bir dergiye röportaj veren Kenan İmirzalıoğlu, kızı Lalin'i anlattı. "Kızım edepli ve vicdanlı olsun" dedi.
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri ayrıldı
EN KISA BİRLİKTELİK
2020 Aralık ayında birlikteliklerini ilan eden Gonca Vuslateri ve Hakan Altun ayrıldı.
MasterChef 2020'yi kim kazandı?
6 AYLIK MÜCADELE
Yaklaşık altı ay süren MasterChef Türkiye finalinde Serhat Doğramacı, birinci olmayı başardı.
Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
YENİDEN TAKİBE ALDI
Yılbaşı gecesi eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı sosyal medyada takipten çıkan ünlü komedyen Cem Yılmaz, çıkan haberler sonrası Seranay'ı yeniden takibe aldı.
Enis Arıkan'dan Ezgi Mola'ya anlamlı mesaj
"FINDIĞIM SÜRPRİZ YAPTI"
Oyuncu Ezgi Mola, 38 yaşına basan yakın arkadaşı Enis Arıkan'ın doğum gününü kutladı. Arıkan, birlikte çekilen karelerini, "Fındığım bana doğum günü sürprizi yaptı" notuyla paylaştı.