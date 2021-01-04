Gündemin öne çıkan başlıkları | 04 Ocak 2021

Fikri Sağlar hakkında soruşturma

"CHP'NİN FAŞİZAN ZİHNİYETİ"

CHP’li Fikri Sağlar'ın katıldığı bir televizyon programında başörtülü hakimleri hedef alan açıklamalarına karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Memur ve emekli maaşları zamlandı

EN DÜŞÜK AYLIK BİN 763 LİRA

Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam netlik kazandı. Buna göre en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 763 liraya yükseldi.

Nijer'de terör saldırısı

BİLANÇO ARTIYOR

Batı Afrika ülkesi Nijer'de düzenlenen terörist saldırının bilançosu ağırlaşıyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Milli Savunmada kritik yıl

AKINCI TİHA GÖREVE BAŞLAYACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak olan yerli ve milli silahlarımız Akıncı TİHA ve TCG Anadolu, Mehmetçiğin emrinde görevlerine başlayacak.

Pınar Gültekin davasında yeni gelişme

ARA KARAR

Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Gültekin ailesinin avukatı mahkeme heyetinin reddini istediklerini açıkladı.

Fenerbahçe'de ocak maratonu başlıyor!

İLK RAKİP KASIMPAŞA

Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, ocak ayında birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak. İlk durak ise Kasımpaşa.

Berat Özdemir yarışına Fenerbahçe de katıldı

TRANSFER HIZ KAZANDI

Berat Özdemir'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. 22 yaşındaki ön libero için Bordo-Mavililerin ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir de devreye girdi.

Galatasaray'da transfer planları değişti

GÖZLER BU AYDA

Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kaza, Galatasaray'ın ocak ayı transfer planında değişikliğe gitmesine sebep oldu.

Merih Demiral bombası!

50 MİLYON EURO

Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral, yeterli süreyi alamadığını düşündüğü için İtalyan devinden ayrılık kararı aldı.

Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

BEŞİKTAŞ'A MAĞLUP OLDU

Süper Lig'de dün akşam sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Kenan İmirzalıoğlu'ndan kızı Lalin'le ilgili samimi açıklamalar

"VİCDANLI OLSUN"

Bir dergiye röportaj veren Kenan İmirzalıoğlu, kızı Lalin'i anlattı. "Kızım edepli ve vicdanlı olsun" dedi.

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri ayrıldı

EN KISA BİRLİKTELİK

2020 Aralık ayında birlikteliklerini ilan eden Gonca Vuslateri ve Hakan Altun ayrıldı.

MasterChef 2020'yi kim kazandı?

6 AYLIK MÜCADELE

Yaklaşık altı ay süren MasterChef Türkiye finalinde Serhat Doğramacı, birinci olmayı başardı.

Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı

YENİDEN TAKİBE ALDI

Yılbaşı gecesi eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı sosyal medyada takipten çıkan ünlü komedyen Cem Yılmaz, çıkan haberler sonrası Seranay'ı yeniden takibe aldı.

Enis Arıkan'dan Ezgi Mola'ya anlamlı mesaj

"FINDIĞIM SÜRPRİZ YAPTI"

Oyuncu Ezgi Mola, 38 yaşına basan yakın arkadaşı Enis Arıkan'ın doğum gününü kutladı. Arıkan, birlikte çekilen karelerini, "Fındığım bana doğum günü sürprizi yaptı" notuyla paylaştı.