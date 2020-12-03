Gündemin öne çıkan başlıkları | 03 Aralık 2020

Başkan Erdoğan: Askerimizi size yedirtmeyiz

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Başkan Erdoğan, Ordu Katar'a satılmış polemiği üzerinden CHP'yi eleştirdi, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: "Hakaret edilen her ordu ve onun ferdi Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiği size yedirtmeyeceğiz."

Çin'e ilk ihracat treni yola çıkıyor

8 BİN 693 KİLOMETRE GİDECEK

Türkiye'den Çin'e ihraç eşyaları taşıyacak ilk tren, yarın İstanbul'dan yola çıkacak. Tren, toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.

Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

TARİH BELLİ OLDU

Başkan Erdoğan, 9-10 Aralık'ta Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

"Muhalefet kazanırsa, görevi bırakacağım"

"GÖZLER 6 ARALIK'TA"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefetin 6 Aralık'ta düzenlenecek parlamento seçimlerini kazanması halinde devlet başkanlığı görevini bırakacağını söyledi.

Adliyelerde HES zorunluluğu başladı

BUGÜN BAŞLADI

Adalet Bakanlığı'nca, COVID-19 tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirildi, uygulama bugün başladı.

SPOR GÜNDEMİ

Sivasspor gruptaki kader maçına çıkıyor

KRİTİK SINAV

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, bu akşam İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşıyor.

Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çalıyor

VALENCİA DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Ozan Tufan'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Başarılı futbolcu için şimdi de Valencia devreye girdi.

Galatasaray 5 futbolcunun transferini bitirdi

GÖZLER DEVRE ARASINDA

3 futbolcuyu sezon sonunda bedelsiz kadrosuna katacak olan Galatasaray, Henry Onyekuru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayıp Saracchi'nin bonservisini alacak.

Atiba’nın sözleri sonrası Beşiktaş yönetimi harekete geçti

"1-2 YIL DAHA OYNARIM"

2013 yılında Beşiktaş'a transfer olan ve geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 1-2 yıl daha oynarım' ifadelerini kullanan Atiba için yönetim harekete geçti.

Galatasaray’da Falcao’nun yerine Ahmed Musa

DEVRE ARASI YOL AYRIMI

Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Kolombiyalı süper star ile vedalaşacak. El-Tigre'nin yerine ise Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı kadroya katacak.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Serenay Sarıkaya'nın moral tatili!

KENDİNİ DOĞAYA ADADI

Cem Yılmaz'la bir dargın bir barışık ilişkisi geçtiğimiz haftalarda sona eren oyuncu Serenay Sarıkaya, moral tatiline çıktı.

Akasya Asıltürkmen son halini paylaştı

"ÇOK ACI ÇEKTİM"

Estetik yaptıran ünlüler kervanına katılan Akasya Asıltürkmen son halini paylaştı. "Çok acı çektim. Bilseydim, yaptırmazdım" diyen Asıltürkmen, son görüntüsünü ti’ye aldı.

Melis Birkan'ın yeni mesleği!

OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

'Issız Adam' filmiyle tanınan Melis Birkan, oyunculuk kariyerinin yanı sıra duyanlarını şaşırtan bir mesleğe adım attı. Birkan, hobi olarak başladığı seramik yolculuğunu profesyonelliğe taşıdı.

Nurgül Yeşilçay isyan etti

"EVE SIĞMAYAN HAYATLAR"

Oyuncu, Nurgül Yeşilçay, kadın cinayetlerine sosyal medyada isyan etti. Yeşilçay paylaşımında evinde öldürülen kadınlar için "eve sığmayan hayatlar" notunu düştü.