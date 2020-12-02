Gündemin öne çıkan başlıkları | 02 Aralık 2020
Gündemdeki haber başlıkları arasında önemli gelişmeler yer alıyor. Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplandı. Peki, aşıda öncelikli gruplar kimler olacak? Beşiktaş'tan çifte transfer atağı... Spor basınında öne çıkan bu gelişmenin detayları neler? Yaşar Alptekin'in acı günü. Ve günün öne çıkan son dakika haberleri 01 Aralık 2020 tarihli haber turumuzda.
Bilim Kurulu'ndan aşı toplantısı
"KİMLERE ÖNCELİK VERİLECEK"
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanıyor. Toplantıda, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
ŞANLIURFA'DA OPERASYON
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.
Asgari ücrette ilk toplantı için yeni karar
MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları, 4 Aralık'ta başlayacak. İlk toplantı, pandemi önlemleri çerçevesinde online olarak yapılacak.
Türk-Rus Ortak Merkezi inşa ediliyor
BAKAN AKAR AÇIKLADI
Türk-Rus Ortak Merkezi ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, "Şimdi oranın inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak" dedi.
İstiklal Caddesi'ne sınırlama geldi
7 BİN KİŞİ GİRİŞ YAPACAK
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, İstiklal Caddesi'nin girişinden tünel sonuna kadar en fazla 7 bin kişinin girişine izin verilecek.
SPOR GÜNDEMİ
Mert Hakan Yandaş’a teklif yağıyor
RUSYA VE İSPANYA'NIN RADARINDA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'a ilgi oldukça fazla. Bu sezon sadece 284 dakika forma şansı bulan 26 yaşındaki oyuncu Rusya ve İspanya'dan 2'şer takımdan teklif aldı.
Başakşehir'in konuğu Leipzig!
KRİTİK SINAV
Şampiyonlar Ligi'nde bugün Leipzig'i konuk edecek olan Başakşehir, Almanlar'a karşı kazanıp gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak.
Beşiktaş’tan çifte transfer atağı
ROSİER VE GHEZZAL
Beşiktaş kiralık oyuncuları Rosier ve Ghezzal'in bonservisini almakta kararlı. Bu oyuncuları kaptırmak istemeyen yönetim kulüpleriyle anlaşma zemini arayacak.
Galatasaray’dan Salih Uçan’a 3 yıllık sözleşme
GÖZLER DEVRE ARASINDA
Ara transferde özellikle orta sahayı güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, gözünü Salih Uçan’a dikti.
Abdullah Avcı, Marko Livaja'ya Trabzonspor'da kavuşuyor
DÜĞMEYE BASILDI
Trabzonspor, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile yarışa girdiği Marko Livaja transferi için devre arasında bir kez daha harekete geçiyor.
MAGAZİN GÜNDEMİ
Yaşar Alptekin'in acı günü
EŞİNİ KAYBETTİ
Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Alp Tekin, "Hayat arkadaşımı gerçek sabine yolladık" dedi.
Başak Dizer: Kıvanç'a çok gülüyorum
SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Kıvanç Tatlıtuğ ile evliliğine dair konuşan Başak Dizer, "Kıvanç’a çok gülüyorum tabii. Evde devamlı taklit, mizah yapar, kafasında hemen yazar ve oynar" dedi.
Ünlü isimlerin kıyafetleri açık artırmada
ENGELLİ BİREYLERE DESTEK
Gösteri dünyasının ünlü isimleri engelli bireylere destek olmak için kıyafetlerini açık arttırmada satılmak üzere bağışladı.
Ayrılık haberleri sonrası Hadise'den ilk paylaşım
Ayrılık haberlerinin ardından Hadise'nin sosyal medyadan paylaştığı pozlar dikkat çekti. Hadise ilk fotoğrafının altına "Merhaba Aralık" notunu düştü.
Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı!
SÜRPRİZ HAMLE
Kendisine 'Detone' diyen Çağla'yı programında ağırladığı için Demet Akalın'a küsen Deniz Seki'den sürpriz bir hamle geldi. Seki, Akalın'a zeytin dalı uzattı.