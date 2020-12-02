Gündemin öne çıkan başlıkları | 02 Aralık 2020

Bilim Kurulu'ndan aşı toplantısı

"KİMLERE ÖNCELİK VERİLECEK"

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanıyor. Toplantıda, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı

ŞANLIURFA'DA OPERASYON

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Asgari ücrette ilk toplantı için yeni karar

MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları, 4 Aralık'ta başlayacak. İlk toplantı, pandemi önlemleri çerçevesinde online olarak yapılacak.

Türk-Rus Ortak Merkezi inşa ediliyor

BAKAN AKAR AÇIKLADI

Türk-Rus Ortak Merkezi ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, "Şimdi oranın inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak" dedi.

İstiklal Caddesi'ne sınırlama geldi

7 BİN KİŞİ GİRİŞ YAPACAK

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, İstiklal Caddesi'nin girişinden tünel sonuna kadar en fazla 7 bin kişinin girişine izin verilecek.

SPOR GÜNDEMİ

Mert Hakan Yandaş’a teklif yağıyor

RUSYA VE İSPANYA'NIN RADARINDA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'a ilgi oldukça fazla. Bu sezon sadece 284 dakika forma şansı bulan 26 yaşındaki oyuncu Rusya ve İspanya'dan 2'şer takımdan teklif aldı.

Başakşehir'in konuğu Leipzig!

KRİTİK SINAV

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Leipzig'i konuk edecek olan Başakşehir, Almanlar'a karşı kazanıp gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Beşiktaş’tan çifte transfer atağı

ROSİER VE GHEZZAL

Beşiktaş kiralık oyuncuları Rosier ve Ghezzal'in bonservisini almakta kararlı. Bu oyuncuları kaptırmak istemeyen yönetim kulüpleriyle anlaşma zemini arayacak.

Galatasaray’dan Salih Uçan’a 3 yıllık sözleşme

GÖZLER DEVRE ARASINDA

Ara transferde özellikle orta sahayı güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, gözünü Salih Uçan’a dikti.

Abdullah Avcı, Marko Livaja'ya Trabzonspor'da kavuşuyor

DÜĞMEYE BASILDI

Trabzonspor, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile yarışa girdiği Marko Livaja transferi için devre arasında bir kez daha harekete geçiyor.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Yaşar Alptekin'in acı günü

EŞİNİ KAYBETTİ

Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Alp Tekin, "Hayat arkadaşımı gerçek sabine yolladık" dedi.

Başak Dizer: Kıvanç'a çok gülüyorum

SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Kıvanç Tatlıtuğ ile evliliğine dair konuşan Başak Dizer, "Kıvanç’a çok gülüyorum tabii. Evde devamlı taklit, mizah yapar, kafasında hemen yazar ve oynar" dedi.

Ünlü isimlerin kıyafetleri açık artırmada

ENGELLİ BİREYLERE DESTEK

Gösteri dünyasının ünlü isimleri engelli bireylere destek olmak için kıyafetlerini açık arttırmada satılmak üzere bağışladı.

Ayrılık haberleri sonrası Hadise'den ilk paylaşım

Ayrılık haberlerinin ardından Hadise'nin sosyal medyadan paylaştığı pozlar dikkat çekti. Hadise ilk fotoğrafının altına "Merhaba Aralık" notunu düştü.

Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı!

SÜRPRİZ HAMLE

Kendisine 'Detone' diyen Çağla'yı programında ağırladığı için Demet Akalın'a küsen Deniz Seki'den sürpriz bir hamle geldi. Seki, Akalın'a zeytin dalı uzattı.