Gündemin öne çıkan başlıkları | 01 Aralık 2020

Başkan Erdoğan: Batı medyası üç maymunu oynuyor

TRT WORLD FORUM BAŞLADI

TRT World Forum 2020 açılış konuşmasını yapan Başkan Erdoğan, Batı medyasının üç maymunu oynadığını söyledi. Erdoğan, "Basın özgürlüğü kılıfı altında sergilenen çirkeflikler, yeni ötekileştirmelere yol açıyor" dedi.

İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme

VALİLİK DUYURDU

İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; yarından itibaren mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak düzenlendi.

Vergi yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Aralık

MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren borç yapılandırması 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Yapılandırmada son başvuru tarihi ise 31 Aralık.

ÖSYM'den sınavlara koronavirüs ertelemesi

İLERİ BİR TARİHE ALINDI

ÖSYM, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını ileri bir tarihe aldı.

İşgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'da yeni dönem

3 İL DAHA KONTRAL ALTINDA

Dağlık Karabağ'ın etrafındaki 3 ilin daha Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesiyle bölgede yeni bir dönem başladı.

SPOR GÜNDEMİ

Derbinin hakemini, babası yaktı

KIZAĞA ÇEKİLİYOR!

Tugay Kaan Numanoğlu, babasının derbi öncesindeki açıklamalarından etkilendi ve çok kötü maç yönetti. Numanoğlu, MHK tarafından dinlendirilecek.

Derbi sonrası Erol Bulut’tan yıldız futbolcuya kesik

YEDEKTE DURACAK

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde yaptığı hatalarla dikkat çeken Mauricio Lemos, yedek kulübesine hapsolacak.

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi için 3 yıldız istiyor

İŞTE O İSİMLER

Kolombiya basını, Galatasaray’ın Nabil Fekir, Alexis Sanchez ve Olivier Giroud’yu istediğini yazdı.

Aykut Kocaman bombası

GERİ DÖNÜYOR

Son olarak Konyaspor'da görev yapan ve yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran BB. Erzurumspor'un gündemine girdi.

Galatasaray devre arasında Etebo’yu gönderiyor

SÖZLEŞMESİNİ FESEDİYOR

Şampiyonluk yarışına yeniden dahil olan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cimbom, Stoke City'den kiraladığı Oghenekaro Etebo'nun sözleşmesini feshediyor.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Cansu Dere: Aldatılmaya yabancı değilim

İTİRAF GELDİ

Özel hayatıyla ilgili konuşan oyuncu Cansu Dere, itiraf gibi bir açıklama yaptı. Dere, "Aldatılmış olmak, birçok kişi gibi benim de yabancı olduğum bir durum değil" dedi.

Gökçe Bahadır'dan aşk iddialarına yanıt

YALANLADI

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri’yle aşk yaşadığı iddialarına açıklık getirdi. Bahadır çıkan haberleri yalanladı.

Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı!

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Bu yılın sürpriz aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım birlikteliğinden ayrılık haberi geldi. Hadise kısa süre önce koronavirüse yakalanmıştı.

Acun Ilıcalı'dan MasterChef açıklaması

"BUNU KİMSEYE ANLATAMAZDIK"

MasterChef Türkiye'de Uğur Yılmaz Deniz eski sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıkmasıyla diskalifiye edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı "tepkisiz kalamazdık" dedi.