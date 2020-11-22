Günde 1 saat çalışarak ayda 3 bin 500 TL kazanıyor

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Alt Bitki Besleme Bölümü mezunu Ziraat Mühendisi Abdulmutalip Kocaman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Erkan'la yaptığı araştırmalar sonucunda Kaliforniya solucanı gübresi üretimine başladı.

DHA'da yer alan habere göre, 600 bin solucan ile üretime başlayan Kocaman 4 ayda solucan sayısını 1,5 milyona çıkardı. Dünyada 70 yılı aşkın süredir gelişmiş tarım ülkelerinde kullanılan solucan gübresi, Şırnak'ta ilk defa üretilmeye başlandı.

'TOPRAĞI KİMYASALLARDAN ARINDIRIYOR'

Solucan gübresi yetiştiği toprağı kimyasallardan arındırırken, ürünlerin organikliği kalıcı kılıyor. Sebze ve meyvelerde yüzde 50 oranında yüksek verim sağlayan solucan gübresi, toprakta 3 yıl etkili olmasının yanında sulamada da tasarruf sağlıyor.

Besleyici, köklendirici, güçlendirici, verim artırıcı ve erkencilik sağlayan özellikleri ile giderek daha fazla tercih edilmeye başlayan solucan gübresi, ayrıca sinek ve böcek gibi zararlıları da tarımsal ilaç kullanmadan bitkilerden uzak tutuyor.

'İŞSİZ OLANLAR İÇİN ÇOK ZAHMETSİZ VE KOLAY BİR İŞ'

Ziraat Mühendisi Kocaman, solucan gübresi üretiminin işsiz olanlar için çok zahmetsiz, kolay ve ekonomik bir iş olduğunu söyledi.

Kocaman, "Şırnak Üniversitesi’nde yapmış olduğumuz solucan gübresi üretimi ile birlikte yaklaşık olarak 4’üncü ayımıza girdik. İlk etapta 600 bin solucanla başladık. Diyarbakır'daki bir şirketten aldığımız solucanlarla birlikte şu an solucanlarımızın ortalama sayısı yaklaşık 1,5 milyon dolayında. Solucanlarımız yılda 4 defa olmak üzere üreme yapıyor. 2 kasa ile başladık, şimdi 4 kasamız mevcut. İş olanağı bulamayan arkadaşlar için çok zahmetsiz ve kolay günde belki yarım saatlerini almayacak süre ile gerçekleştirebilecekleri ve ekonomik olarak yapabilecekleri bir iş olarak Şırnak halkının hizmetine sunmuş olduğumuz bir iş" dedi.

Solucan Gübresi üretimi işine girmek isteyen herkese yardımcı olacaklarını belirten Kocaman, "Solucan gübresini yeşil bitkiler olmak üzere bütün yeşil, ağaç veya yeşeren bitki anlamında çimlerde dahil olmak üzere meyve ağaçları, kışlık veya yazlık veya ilkbahar ve son baharda yetişen bütün sebze meyvelerde kullanabiliyoruz. Organik olarak diğer sentetik gübrelerden çok daha avantajlı olan bu gübre hem yapımı kolay hem çevreci hem de organik bir gübre. Biz bu gübreyi doğaya zarar vermeden tam tersine doğayı iyileştirerek çevremize veya yetiştirdiğimiz ürünlerimize atabiliriz" diye konuştu.

'SOLUCAN GÜBRESİNİN TONU 3 BİN 500 TL'

Solucan gübresinin tonunun piyasa değerinin 3 bin 500 lira olduğunu anlatan Kocaman, şunları söyledi:

"Seri üretime başladığımız zaman 4 ay gibi bir süre içerisinde yaklaşık 4 ton solucan gübresi üretmekteyiz. Bunun fiyatı ton başına 3 bin 500 TL. 4 ay gibi bir süre zarfında ortalama 13 bin lira kazancı var. Bunu daha hızlı veya daha fazla para kazanmak isteyen arkadaşlar solucan sayısını fazla tutabilirler. Firmamızı veya iş yerini büyütmek istiyorsak kasa sayımızı 3 veya 4 ayda bir solucanlarımızın üremesine bağlı olarak arttırabiliyoruz. Daha ileriki süreler içerisinde seri üretime geçmek isteyenler kasa sayılarını artırmadan seri üretime geçebilirler."

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