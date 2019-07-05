Günaydın mesajları: Sevgiliye en güzel resimli, kısa ve uzun günaydın mesajları ve sözleri

Güne güzel başlamak, gün içindeki performansınızı ve mululuğunuzu etkiler. Sevdiklerinizini mutlu etmek için mesaj göndermek istiyorsanız ama ne yazacağınıza karar veremiyorsanız sevgiliye en güzel resimli, kısa ve uzun günaydın mesajları ve sözlerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

GÜNAYDIN MESAJLARI

Kazasız belasız, acısız dertsiz, huzurlu mutlu güzel bir gün olması dileğiyle. Hayırlı sabahlar.

Allah(c.c)’ım, nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört. Hayırlı sabahlarımız olsun.

Küçük mutluluklardan büyük sevinçler yaşayacağınız huzurlu bir gün olsun. Günaydın.

Yüzünüzün yüreğinizle birlikte güldüğü, güzel bir gün olsun. Olmaz dediğiniz ne varsa olsun. Bitmez dediğiniz ne varsa bitsin. Hayırlı sabahlar.

Her sabah uyanır uyanmaz aklıma gelen ilk şeyin sen olması ne kadar da güzel değil mi arkadaşım? İlk günaydının benden.

Dostlukların tükenmediği, sevgilerin ölmediği, gözyaşlarının akmadığı, gülücüklerin bitmediği en güzel sabahlar sizlerin olsun.

SEVGİLİYE GÜNAYDIN MESAJLARI

Sen benim yıIdızımsın, güneşim oIduğun gibi, sen benim bitmeyen günIerimsin tıpkı bugün oIduğu gibi, günaydın sevgiIim günaydın benim en güzeI günüm.

Uyanır uyanmaz geIirsin akIıma, bir güneşe bakarım birde duvardaki bana güIen resmine, benim için en güzeI gün seninIe uyandığım günIerdir sevgiIim, günaydın sana.

Dur gitme söylenmemiş sözler var suskun dudaklarımda çığlıklarımda hapsettiğim tomurcuk tomurcuk sevgilerim , çatlamaya hazır yeni baştan yaşanacak sevdalar, yüreğimde günaydınım…

Gözlerimi açtığım zaman senin güzelliğin benim aklımdan çıkmıyor aç gözlerini uyan aşkım sana en çok sevdiğin aşkından günaydın aşkım.