Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri Türkiye genelinde uygulanmaya devam ediyor. Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyü, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlara yönelik tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

Kent giriş ve çıkışlarıyla köylerde önemli tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, "Kocaeli'den Şiran ilçesine geldiği belirlenen bir kişinin, Kocaeli'de koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran ilçesinin Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır." ifadesine yer verildi.

YOZGAT'TA 1 RİZE'DE 4 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Yozgat Valiliği dün yaptığı açıklamada 1 köyün karantinaya alındığını duyurmuştu. Valilikten yapılan açıklamada, "Çekerek İlçemize bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nde Koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 27.03.2020 gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır." denildi.

RİZE'DE 4 KÖY KARANTİNA ALTINDA

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.