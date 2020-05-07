Gümrük çalışanları ve polislere korona testi

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, Kocaeli’de hizmete geçen Kovid-19 Tanı Merkezi tanıtım toplantısında konuştu. Mardinoğlu, pilot uygulamaya göre sanayi çalışanlarından alınan örneklerin, Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) kurdukları Kovid-19 Tanı Merkezi’nde test edildiğini aktardı. Mardinoğlu, “10 farklı merkezde TÜSEB olarak yaklaşık günde 40 bin test yapıyoruz. GTÜ’de kurduğumuz 10. merkezimiz. Bu merkez diğerlerinden farklı olarak fabrikalarda çalışanların taramalarını yapıyor. Bu pilot projenin sonuçlarına göre bu tarama işlemi farklı OSB, farklı bölgelerde hayata geçirilecektir” dedi.

BÜYÜK AVANTAJ OLACAK



Mardinoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Gümrüklerde çalışanlarla ilgili tarama Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak. İçişleri Bakanlığı tarafından da polis teşkilatımızın taranması planlanmaktadır. Benzer proje gelecek günlerde Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak. Çalışan insanların veya toplumdaki insanlara en erken zamanda tanı konulması tedavi sürecinde bizim için büyük bir avantaj olacak.”

İSTANBUL’A TEST SONUCU 24 SAATTE VERİLİYOR



Türkiye’deki 10 tanı merkezini ilk kurduklarında tam kapasiteyle çalışıldığını belirten Mardinoğlu, şu bilgileri verdi: “İstanbul için testlerin yaklaşık yüzde 75’inin 12 saat içerisinde, yüzde 99’unun da 24 saat içerisinde sonucunu verebiliyoruz. Bu da bizi sevindiren bir gelişme. Şu anda toplanan örnek ve sonrasındaki hastanelere başvuru anlamında ciddi anlamda azalma var. Bu azalma neticesinde test miktarlarında bir düşüş var. Bunun nedeni talep olmaması ancak kapasitemiz mevcut.”

