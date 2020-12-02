Gülsüm Hira'yı yaşatalım... Akciğeri bitti son üç ay

Antalya Kepez’de yaşayan Huriye-Sinan Sudan çiftinin ikinci çocukları Gülsüm, büyüme geriliği nedeniyle 1 yıl önce hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonucunda küçük kızın böbreklerinde sızıntı olduğu, el ve ayaklarındaki şişmenin bu nedenle olduğu söylendi. Vücudunda morluklar bulunan minik kızın hipertansiyon hastası olduğu ortaya çıktı. Gülsüm, Ankara Hacettepe Üniversitesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde küçük kıza akciğer damarlarında kalınlaşma ve buna bağlı kalpte genişlemeye neden olan Primer Pulmoner Hipertansiyon teşhisi konuldu, akciğer nakli olması gerektiği belirtildi.

ÇARESİZ AİLE YARDIM BEKLİYOR



İlaç tedavisi uygulanan Hira’ya yaşıtından, akciğer nakli yapılması gerekiyor. Aile, Türkiye’de daha önce bu yaşta bir hastaya nakil yapılmadığı için kızlarını tedavi için yurtdışına götürmek istiyor. Doktorların 3 ay ömür biçtiği kızlarını yaşatmak isteyen Sudan ailesi, tedavi için yardım bekliyor. Anne Huriye Sudan, “Kızım yürümüyor, yemek yemiyor, ağrıları çok olduğu için uyumuyor. Vücudunda, dudaklarında morarmalar oluşuyor. Tedavisi Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde devam ediyor. Üç ayda bir kontrole gidip, geliyoruz. Oradaki heyet naklin bir an önce olması gerektiğini söyledi” dedi.