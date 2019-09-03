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  3. Gülen'in artık suyunu içmişti... FETÖ'cü Arif Erdem hakkında şok iddia!

Gülen'in artık suyunu içmişti... FETÖ'cü Arif Erdem hakkında şok iddia!

Gülen'in artık suyunu içmişti... FETÖ'cü Arif Erdem hakkında şok iddia!

FETÖ üyesi olmak suçuyla hakkında arama kararı bulunan eski futbolcu Arif Erdem hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Erdem'in Türkiye'ye dönerek itirafçı olmak istediği ve tutuklanmama garantisi istediği belirtildi.

FETÖ suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunan eski futbolcu Arif Erdem'in Türkiye’ye dönerek FETÖ’nün futbol yapılanmasına dair itiraflarda bulunacağı iddia edildi.

Show TV’nin iddiasına göre, Erdem avukatı aracılıyla mahkeme heyetinden tutuklanmama garantisi istedi.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti tarafından talebi reddedilen Arif Erdem’in görüldüğü yerde tutuklanmasını istendi.

GÜLEN'İN ARTIK SUYUNU İÇMİŞTİ

İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan eski emniyet mensubu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki malikaneye yaptığı ziyarette yaşadıklarını anlatmış ve ifadesinde Arif Erdem'in Gülen'in artık suyundan içtiğini şu sözlerle ifade etmişti:

 "Gülen'in içtiği bardaktan artan suyu 'zemzem' diye şişeye koyuyor, sonradan içiyorlardı. Orada bulunduğum süre içerisinde eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem, kapatılan Samanyolu TV Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca ve kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal'ı gördüm. Hatta Fetullah Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu."

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