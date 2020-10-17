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17 Ekim 2020 Cumartesi 23:28 | Son Güncelleme:

Guinness Dünya Rekorlarına göre, ortalama 2194 metre rakımla en yüksek kıta hangisidir?

Guinness Dünya Rekorlarına göre, ortalama 2194 metre rakımla en yüksek kıta hangisidir"

Guinness Dünya Rekorlarına göre, ortalama 2194 metre rakımla en yüksek kıta hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv'de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...

Guinness Dünya Rekorlarına göre, ortalama 2194 metre rakımla en yüksek kıta hangisidir? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.

GUİNNESS DÜNYA REKORLARINA GÖRE, ORTALAMA 2194 METRE RAKIMLA EN YÜKSEK KITA HANGİSİDİR?

A: Güney Amerika

B: Asya

C: Antartika

D: Afrika

Doğru cevap: C Antartika

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