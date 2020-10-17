Guinness Dünya Rekorlarına göre, ortalama 2194 metre rakımla en yüksek kıta hangisidir? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



GUİNNESS DÜNYA REKORLARINA GÖRE, ORTALAMA 2194 METRE RAKIMLA EN YÜKSEK KITA HANGİSİDİR?

A: Güney Amerika

B: Asya

C: Antartika

D: Afrika

Doğru cevap: C Antartika