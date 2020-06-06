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  3. Guinness Dünya Rekorları'na göre 129 golle en çok gol atan kaleci kimdir?
06 Haziran 2020 Cumartesi 21:48 | Son Güncelleme:

Guinness Dünya Rekorları'na göre 129 golle en çok gol atan kaleci kimdir?

Guinness Dünya Rekorları'na göre 129 golle en çok gol atan kaleci kimdir"

Guinness Dünya Rekorları'na göre 129 golle en çok gol atan kaleci kimdir? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 6 Haziran Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

Guinness Dünya Rekorları'na göre 129 golle en çok gol atan kaleci kimdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

GUİNNESS DÜNYA REKORLARI'NA GÖRE 129 GOLLE EN ÇOK GOL ATAN KALECİ KİMDİR?

A: Rene Higuita

B: Oliver Kahn

C: Jose Luis Chilavert

D: Rogerio Ceni

Doğru cevap: D Rogerio Ceni

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