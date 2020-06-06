Guinness Dünya Rekorları'na göre 129 golle en çok gol atan kaleci kimdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…



GUİNNESS DÜNYA REKORLARI'NA GÖRE 129 GOLLE EN ÇOK GOL ATAN KALECİ KİMDİR?



A: Rene Higuita



B: Oliver Kahn

C: Jose Luis Chilavert

D: Rogerio Ceni

Doğru cevap: D Rogerio Ceni