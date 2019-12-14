Kim Milyoner Olmak İster sorusu Guiness Dünya Rekorları'na göre hangi üvana sahip kişi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 14 Aralık Cumartesi günü çıkan soru…

Guiness Dünya Rekorları'na göre hangi üvana sahip kişi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir?

A: Yaşayan en uzun burunlu insan

B: Yaşayan en uzun boylu insan

C: Yaşayan en büyük elli insan

D: Yaşayan en büyük yakalı insan

Doğru cevap: D Yaşayan en büyük yakalı insan