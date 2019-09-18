GS Brugge maçı ne zaman hangi kanalda? Brugge Galatasaray maçı saat kaçta? İşte tüm bilgiler

GS Brugge maçı ne zaman hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından yoğun olarak aranıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mücadelesinin adı Club Brugge Galatasaray. Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, Club Brugge takımına konuk oluyor. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 72. Avrupa maçına çıkacak. Taraftarlar heyecanla GS Brugge maçı ne zaman hangi kanalda, Brugge Galatasaray maçı saat kaçta? diye merak ediyor. İşte GS Brugge maçına ilişkin tüm detaylar..

GS CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?

Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 19:55'te başlayacak.

GÖZLER FALCAO'NUN ÜZERİNDE

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak.

Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Falcao, takımının tek golünü attı.

Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.

BELHANDA SAKAT

Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi Younes Belhanda'nın sakatlığı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yüzüne darbe alan Belhanda, çenesindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Muslera,

Mariano ,

Luyindama,

Marcao,

Nagatomo,

Seri,

Nzonzi,

Lemina,

Feghouli,

Babel,

Falcao

CLUB BRUGGE MUHTEMEL 11'İ

Mignolet

Mata,

Mechele,

Deli,

Ricca

Balanta

Vormer

Vanaken

Dennis

Diatta (Okereke)

Openda.