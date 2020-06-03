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  3. Grup Yorum'un korsan konserine izin yok
03 Haziran 2020 Çarşamba 02:17 | Son Güncelleme:

Grup Yorum'un korsan konserine izin yok

Grup Yorum'un korsan konserine izin yok

DHKP-C terör örgütü kontrolünde olduğu bilinen Grup Yorum, sosyal medyadan 9 Ağustos'ta Yenikapı Miting Alanı'nda konseri olduğunu yayımladı.

Konseri Halk TV’nin internet sitesi de haberleştirdi. Konserin adı “9. Bağımsız Türkiye Konseri” olarak açıklanırken, ölüm orucunda yaşamını yitirenlere ithaf edildi” dedi. İstanbul Valiliği açıklama yaparak söz konusu konser için izin verilmediğini duyurdu. Örgüt bağlantılı bu müzik grubuna Yenikapı’da konser iznini kimin verdiği merak konusu oldu. 


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