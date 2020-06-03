Grup Yorum'un korsan konserine izin yok

Konseri Halk TV’nin internet sitesi de haberleştirdi. Konserin adı “9. Bağımsız Türkiye Konseri” olarak açıklanırken, ölüm orucunda yaşamını yitirenlere ithaf edildi” dedi. İstanbul Valiliği açıklama yaparak söz konusu konser için izin verilmediğini duyurdu. Örgüt bağlantılı bu müzik grubuna Yenikapı’da konser iznini kimin verdiği merak konusu oldu.