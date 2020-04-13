Grimm Kardeşler'in hangi masalında, masalın başlığında da adı geçen üç karakter aynı evde birlikte yaşar? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 13 Nisan Pazartesi günü çıkan soru…



GRİMM KARDEŞLER'İN HANGİ MASALINDA, MASALIN BAŞLIĞINDA DA ADI GEÇEN ÜÇ KARAKTER AYNI EVDE BİRLİKTE YAŞAR?



A: Fare, Kuş ve Sucuk



B: Maymun, Tavşan ve Muz

C: Tavuk, Tırtıl ve Elma

D: Kurt, Kuzu ve Saman

Doğru cevap: A Fare, Kuş ve Sucuk