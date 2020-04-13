Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7853
  • 7,4156
  • 374.557
  • 96398.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Grimm Kardeşler'in hangi masalında, masalın başlığında da adı geçen üç karakter aynı evde birlikte yaşar?

Grimm Kardeşler'in hangi masalında, masalın başlığında da adı geçen üç karakter aynı evde birlikte yaşar?

Grimm Kardeşler'in hangi masalında, masalın başlığında da adı geçen üç karakter aynı evde birlikte yaşar"

Grimm Kardeşler'in hangi masalında, masalın başlığında da adı geçen üç karakter aynı evde birlikte yaşar? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Grimm Kardeşler'in hangi masalında, masalın başlığında da adı geçen üç karakter aynı evde birlikte yaşar? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 13 Nisan Pazartesi günü çıkan soru…

GRİMM KARDEŞLER'İN HANGİ MASALINDA, MASALIN BAŞLIĞINDA DA ADI GEÇEN ÜÇ KARAKTER AYNI EVDE BİRLİKTE YAŞAR?

A: Fare, Kuş ve Sucuk

B: Maymun, Tavşan ve Muz

C: Tavuk, Tırtıl ve  Elma

D: Kurt, Kuzu ve Saman

Doğru cevap: A Fare, Kuş ve Sucuk


Mili Savunma Bakanlığı ve karargahlardaki saygı nöbetçileri de artık maskeli

Mili Savunma Bakanlığı ve karargahlardaki saygı nöbetçileri de artık maskeli

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bağışıklığı zayıflatan gıdaların hiç bilinmeyen 5 zararı

Kilo aldırmayan 3 diyet önerisi