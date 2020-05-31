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  3. Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
31 Mayıs 2020 Pazar 12:21 | Son Güncelleme:

Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Temmuz 2019'da Bitlis'te Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit düştüğü saldırının faili Kendal kod alı terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Temmuz 2019'da Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit olmuştu.

O saldırının faili olan ve 'Gri' listede aranan Kendal kod adlı terörist Veysel Altun Bitlis'te etkisiz hale getirildi.

İçişleri Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda, "Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ Bu gece Bitlis’te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun’u… ila cehenneme zümera" ifadelerine yer verdi. 

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