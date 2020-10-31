31 Ekim 2020 Cumartesi 09:20 | Son Güncelleme:
Gri kategorideki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı: Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2012 yılında örgüte katılan ve terörden arananlarda gri kategoride yer alan 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı, Gri kategoride yer alan 1 teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2012 yılında örgüte katılan ve terörden arananlarda gri kategoride yer alan 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısı 186’ya yükseldi.