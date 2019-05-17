Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0505
  • 6,7602
  • 248.765
  • 87.194
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Gri kategorideki Rojbin Gever Mizgin kod adlı teröristin Raife Kutlak olduğu tespit edildi

Gri kategorideki Rojbin Gever Mizgin kod adlı teröristin Raife Kutlak olduğu tespit edildi

Gri kategorideki Rojbin Gever Mizgin kod adlı teröristin Raife Kutlak olduğu tespit edildi

İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan Raife Kutlak olduğunun belirlendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eruh ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "S?ehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici  2019-18 Operasyonu"nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.      
Açıklamada, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Rojbin Gever Mizgin" kod adlı Raife Kutlak olduğunun tespit edildiği belirtildi.

'Kawa' kod adlı terörist teslim oldu

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Alişan'ın eşi sahneye ısındı
Yeni Batman'i Robert Pattinson mı canlandırıcak?
Gurur Aydoğan açıkladı! Ayrıldık
Öğrencinin sorusu Tümer Metin'i çıldırttı: Manyak mısın?
Neslihan Atagül sevgisini haykırdı!
Erzincan´da oto tamirciliği yapan Metin Köksal (43), yurdun dört bir yanındaki hurdalıklardan toplad

Hurda Olarak Alıp Bakın Ne Hale Getiriyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Keban Barajı'nda 15 yıl sonra ilk, savaklar açıldı

Bitlis'te uyuyan volkan'ın kaynağı araştırılıyor