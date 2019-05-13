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  3. Grekçe adı kitapçık anlamına gelen Grafidon olan kitapların içeriğinde hangisi vardır?

Grekçe adı kitapçık anlamına gelen Grafidon olan kitapların içeriğinde hangisi vardır?

Grekçe adı kitapçık anlamına gelen Grafidon olan kitapların içeriğinde hangisi vardır"

Grekçe adı kitapçık anlamına gelen Grafidon olan kitapların içeriğinde hangisi vardır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu hafta bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Grekçe adı kitapçık anlamına gelen Grafidon olan kitapların içeriğinde hangisi vardır? sorusunun yanıtı yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışması her hafta ATV ekranlarında yayınlanıyor ve izleyenleri ekran başına kilitliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’de merak edilen soru ve cevaplar!

Grekçe adı kitapçık anlamına gelen Grafidon olan kitapların içeriğinde hangisi vardır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu hafta bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Grekçe adı kitapçık anlamına gelen Grafidon olan kitapların içeriğinde hangisi vardır? sorusunun yanıtı yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışması her hafta ATV ekranlarında yayınlanıyor ve izleyenleri ekran başına kilitliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’de merak edilen soru ve cevaplar!

A: İnsanlığın soyacı tablosu

B: İlaç formülleri

C: Burçlar ve gezegenler

D: Heykel yapım teknikleri

Doğru cevap: İlaç formülleri

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