Grazie Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektan üretilerek İtalya ve İspanya’ya askeri uçakla gönderildi. Malzemelerin İtalya’nın başkenti Roma’ya ulaşmasının ardından Milano’da yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi isimli 10 yaşındaki çocuk, Türkiye’ye duygu dolu teşekkür mesajı yolladı.

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Scrocchi, Türkiye’nin İtalya’ya yardımlarından dolayı duygu dolu bir video yayımladı: “Türk halkına ve Türk devletine İtalya’ya yaptıkları bu yardım için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı.”

‘DOSTLAR KARA GÜNLER İÇİNDİR’



Türkiye’nin gönderdiği tıbbi malzemelerin İspanya ve İtalya’ya ulaşmasının ardından teşekkür mesajları yağdı. Bakan Çavuşoğlu gelen mesajlara “Dostlar kara günler içindir” sözüyle yanıt verdi.

Koronavirüs salgınında en çok acı çeken ülkelerin başında gelen İtalya ve İspanya’ya, AB sırtını döndü, Türkiye yardım eli uzattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası Türkiye’den İtalya ve İspanya’ya gönderilen tıbbi malzemeler ülkelere ulaştı, dünyadan teşekkür mesajları yağdı.

NATO: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı merkeziyle destek sağlamasından gurur duyuyorum” mesajı gönderdi.

İSPANYA’DAN TEŞEKKÜR: İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya Twitter’dan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu etiketleyerek, Türkiye’ye teşekkür etti. Çavuşoğlu da mevkidaşına, “Dostlar bugünler içindir. Müttefikimiz İspanya’ya selamlar” ifadelerini kullanarak cevap verdi.

ERDOĞAN’A MİNETTARIZ



İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, “Bugün Türkiye’den İtalya’ya yönelik büyük bir dayanışma jesti geldi” mesajını paylaşarak şunları kaydetti: “Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ve bütün Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz.”

HİÇ UNUTMAYACAĞIZ



İspanya kökenli olan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye’nin İspanya’ya yolladığı tıbbi malzemeler için teşekkür ederek, “Gösterdiğiniz dayanışmayı hiç unutamayacağız” ifadesini kullandı.

İspanya ve İtalya’ya gönderilen tıbbi malzemeler arasında kişisel koruma ekipmanları, dezenfektanlar ve 450 bin maske olduğu aktarıldı. Yardım sandıklarının üzerinde İspanyolca ve İtalyanca Hazreti Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” mesajı yazıldı.

‘ÇOK ŞANSLISINIZ’



Kaliforniya Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinden övgü dolu sözlerle bahsetti. ABD’deki durumun çok daha kötü olduğunu vurgulayan Çilingirlioğlu “ABD’de 33 milyon insan işini kaybetti. Göğüsünüz ağrısa 20 bin dolar. Hastalar hastaneye gidemiyor, Türkiye’de siz çok şanslısınız. Allah devletimizden razı olsun” dedi.