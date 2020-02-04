Gözleri kapalı ata saldırmıştı... TJK ata şiddeti cezasız bırakmadı

Olay geçtiğimiz pazar günü Buca ilçesinde bulunan Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi. 9 Eylül koşusunda Can Dadaş isimli at yarış öncesi koşmak istemeyince sahibi olduğu belirtilen Mahmut B. isimli şahıs tarafından koşmaya zorlandı. Yarışın canlı olarak yayınlandığı kanalda verilen görüntülerde Mahmut B.'nin Can Dadaş adlı atın gözlerini kapatarak hayvanı çekiştirdiği ve elindeki kırbaçla vurduğu anlar canlı yayına yakalandı.

Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Olayla ilgili web sitesinden bir açıklama yayınlayan Türkiye Jokey Kulübü, atın ilgilisine ceza verildiğini duyurdu:

“2 Şubat tarihinde İzmir Şirinyer Hipodromu’nda gerçekleştirilen 9 Eylül Koşusu öncesinde eyerleme mahallinde, Can Dadaş isimli safkana ilgilisi tarafından yapılan kabul edilemez derecedeki sert muamele ile ilgili, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak görev yapan İzmir Yarış Komiserler Kurulu 4 Şubat tarihinde toplanmıştır. Can Dadaş’ın ilgilisinin savunmasını alan kurul, konuyu At Yarışları Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre değerlendirmiş olup, konuyla ilgili en ağır ceza olan 120 gün süreli sanat icrasından men etme ile yarışla ilgili yerlere girme yasağı ve 562 TL. para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir. Ceza kararı 7 Şubat tarihinde uygulanmaya başlanmak üzere bir üst makam olan Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kuruluna onay için sunulmuştur. Ayrıca, bir önceki duyuruda da belirtildiği üzere, yukarıda açıklanan cezaya ek olarak kulübümüz tarafından söz konusu şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine yeniden önemle sunarız.”

İzmir'de bir insan, gözleri kapalı ata saldırdı. Türk Jokey Kulübü atın sahibi olduğu belirtilen bu kişiye 120 gün hipodromdan men ve 562 TL para cezası verdi