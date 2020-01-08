Gözler Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinde! Türkakım töreni öncesi kritik görüşme
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'TürkAkım' projesinin açılışı için, İstanbul'a geldi. TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni öncesi başbaşa görüşecek.
Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket eden Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Vladimir Putin'i taşıyan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.
Putin, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.
Başkan Erdoğan ve Putin açılış öncesi başbaşa görüşecek. İki lider ABD-İran gerilimi ve Suriye,Libya'da yaşanan gelişmeleri ele alacak.