Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjanlar belli mi? Gözler 2020 öğretmen atama tarihlerinde..

Öğretmen atama 2020 tarihleri arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Yeni yıla kısa bir süre kala beklentileri artan öğretmen adayları yeni yılda atamaların ne zaman yapılacağını ve kontenjanlarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar öğretmen adaylarını daha da heyecanlandırdı. Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjanlar belli mi? sorusunun yanıtı haberimizde..

ZİYA SELÇUK'TAN ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, "Bizim 2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz" dedi.

2020 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

2020 öğretmen atamaları Şubat ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin olarak "Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey bu. Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor. Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz" diye konuştu.

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarıyla ilgili çalışmalarda son aşamaya geldiklerini, bürokrat düzeyinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu söyledi. Okulöncesi eğitimin önemine de değinen Ziya Selçuk, "0-3 yaşta çocukların asla tablet, televizyon görmemesi gerekiyor" diye konuştu.

ÖĞRETMEN ATAMA 2020 KONTENJANLARI BELLİ Mİ?

2020 Öğretmen atama kontenjanları belli olmadı. MEB tarafından yapılan 2019 öğretmen atamalarında, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırmıştı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrılmıştı.

ÖĞRETMENLERDEN ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

1) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet)

2) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir)

3) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği

4) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi

5) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu