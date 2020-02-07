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  3. Görüntüler infiale sebep olmuştu... Yardım provokatörleri bakın kim çıktı!

Görüntüler infiale sebep olmuştu... Yardım provokatörleri bakın kim çıktı!

Görüntüler infiale sebep olmuştu... Yardım provokatörleri bakın kim çıktı!

Elazığ'daki deprem sonrası getirdikleri yardım malzemelerini gelişigüzel halka dağıtan şüphelilerden biri gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın PKK/KCK terör örgütü kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Elazığ'daki deprem sonrası getirdikleri yardım malzemelerini gelişigüzel halka dağıtan şüphelilerden biri gözaltına alındı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, 28 Ocak saat 17.50'de Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ehlibeyt Cemevi'ne 23 EU 946 plakalı kamyonetle bir grup şahsın gelip, yardım malzemesi dağıtmak istediği bildirildi.

PKK/KCK KAYDI VAR

Ancak cemevi yetkililerince bu talebin kabul edilmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yardımların cemevi yetkilileri tarafından kabul edilmemesi üzerine şahıslar, kamyonetteki kolileri ve kıyafetleri cemevinin yakınındaki sokakta bulunan insanlara fırlatarak, gelişigüzel şekilde rastgele dağıtarak olay yerinden ayrılmışlardır.

Kamuoyuna da yansıyan bu yardım dağıtımı görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırma neticesinde, bahse konu yardım dağıtımını yapanlardan, PKK/KCK terör örgütü kaydı bulunan A.D. gözaltına alınmıştır."

(AA)


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