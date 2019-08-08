Görülen geçmiş zamanda, olumlu ve birinci çoğul şahsa göre 'güvenmek' fiilinin çekimi nasıldır? Güven Bana sorusu Görülen geçmiş zamanda, olumlu ve birinci çoğul şahsa göre 'güvenmek' fiilinin çekimi nasıldır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 8 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Güvenmişiz

B: Güvendik

C: Güvenmişsin

D: Güvendiler

Doğru cevap: Güvendik