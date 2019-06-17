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Görme engelli Deniz Aygün okul birincisi

Görme engelli Deniz Aygün okul birincisi

Antalya’da Sevgi-Güven Aygün çiftinin ilk çocukları Deniz (14), görme engelli doğması nedeniyle hiç gün ışığını göremedi.

Okuldaki tek görme engelli öğrenci Deniz, 100 üzerinden 99’luk derecesiyle okul birincisi oldu. 315 arkadaşının önünde okulu birincilikle tamamlayan Deniz, mezuniyet törenine eğitim hayatında bir kez dahi elini bırakmayan annesi Sevgi ile katıldı. Deniz Aygün, “Önce bilgisayar mühendisliği istiyordum, şimdi İngilizce eğitim almak istiyorum. Görme engelli öğrenciler ile gören öğrenciler arasında aslında hiçbir fark yok. İkimiz de ders görüyoruz, tek farkları görmeleri. Ben dikkatle dinliyorum, gerisi geliyor” dedi.  

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