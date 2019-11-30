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  3. Gorgon Hidra ve Harpi hangi mitolojiye ait karakterlerdir?

Gorgon Hidra ve Harpi hangi mitolojiye ait karakterlerdir?

Gorgon Hidra ve Harpi hangi mitolojiye ait karakterlerdir"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Gorgon Hidra ve Harpi hangi mitolojiye ait karakterlerdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 30 Kasım Cumartesi günü çıkan soru…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Gorgon Hidra ve Harpi hangi mitolojiye ait karakterlerdir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.  Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Gorgon Hidra ve Harpi hangi mitolojiye ait karakterlerdir?

A: Yunan

B: İskandinav

C: Hint

D: Çin

Doğru cevap:  A Yunan

 

 


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