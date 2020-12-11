Görevden almaya partililer tepkili: Bu hiç şık olmadı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hastalığı döneminde Genel merkezin isteğiyle Dr. Hüseyin Karakuş, Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu tarafından genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önceki gün makamına oturmasının ardından Karakuş’un görevine son verdi ve Özel Kalem Müdürlüğü bünyesine uzman olarak atadı. CHP İl Başkanı Nusret Bayar, görevden alma konusunu “Daha göreve gelir gelmez böyle bir atama şık olmamıştır. Sonuçta başkanın tasarrufundadır ama örgütlerin tepkileri var” sözleriyle değerlendirdi. Bayar, Böcek’e telefonla ulaşamadığını da söyledi.