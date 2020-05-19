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  3. Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Casim Budak tutuklandı

Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Casim Budak tutuklandı

Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Casim Budak tutuklandı

Muş'ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Korkut ilçesine bağlı Altınova Belde Belediyesinin HDP'li Başkanı Casim Budak, ifade işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki sorgu sonrası, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Budak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Savcılığın terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Budak'ın yerine, Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirilmişti.

(AA)


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