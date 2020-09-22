Görenleri şaşkına çevirdi... Papağan besmele çekip Fatiha okuyor

İlçede yaşayan Zihni Ayaz, 9 yıl önce Jako türü papağan satın aldı. Ayaz'ın, ‘Paşa’ ismini verdiği papağanı ile zamanla arasında derin bir bağ oluştu. Ayaz, papağanına değişik kelimeler öğretmeye başladı.

'Erdoğan Başkan, Erdoğan ölmez vatan bölünmez’ deyip, besmele çeken Paşa, ev halkının da maskotu oldu. Ayaz, özenle besleyip, gözü gibi koruduğu papağanının çok hassas bir hayvan olduğunu ifade etti.

‘FATİHA SURESİ’NDEN BÖLÜMLER OKUYOR’

DHA'nın haberine göre, papağanın artık aileden olduğunu belirten Zihni Ayaz, “O artık bizden birisi gibi oldu. Evladımız yerinde nereye gitsek bizimle beraber geliyor. Paşa ile kış aylarında İstanbul’da, yaz aylarında ise Çaykara’da ikamet ediyoruz, o da bizimle her yere geliyor. Özel olarak bir şey öğretmedik, ama dikkatini çeken sesleri anında taklit etme yeteneğine sahip. Bazen öğrendiği kelimelerin yerlerini değiştirerek bir şeyler söylüyor.

Papağanım, ‘Erdoğan Başkan, Erdoğan ölmez vatan bölünmez’ diyor. Şehit kelimesi söylemesi için çok uğraştım ama söylemedi. Besmele çekiyor, Fatiha Suresi’nden bölümler okuyor, hanımımın ismi Kıymet, ‘Kıymet Anne, Zihni Baba’ diyor bazen de telefon sesleri çıkarıyor. Hatta telefon zil sesim ona ait. Ayrıca Paşa, çok hassas, evden ayrılacağımız zaman çok üzülüyor, hatta stres yapıp hasta olabiliyor. Paşa çevreden gelenlerin de dikkatini çekiyor. Duyanlar paşayı ziyaret edip fıstık veriyor. Onun konuşmasını dinlemek için saatlerce bekliyor. Paşa papağan kendini kaşıtmayı da çok seviyor” dedi.

‘O BİZİM EVLADIMIZ YERİNDE’

Kıymet Ayaz ise Paşa'yı çok sevdiklerini anlatarak, “O bizim evladımız yerinde, yaklaşık 10 senedir bizimle yaşıyor. Şimdi eğitim amaçlı bir yere gönderdik, sanki evden cenaze çıkmış gibi, ilk günden onu çok özledik. Paşamız çocuklarla ayrı ilgileniyor. Onları takip edip taklitlerini yapıyor, oyunlar oynamak istiyor. Allah eksikliğini vermesin. Onsuz ev çok ıssız” diye konuştu.