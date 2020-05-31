31 Mayıs 2020 Pazar 03:20 | Son Güncelleme:
Google, KKTC'yi tanıdı
Dünyaca ünlü arama motoru Google, koronavirüsle ilgili verileri gösterdiği dijital haritaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de dahil etti.
Arama motoru Google, Kovid-19 salgının ülke bazında gösterildiği haritaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´ni resmi adıyla ekledi. Arama motoru, artık KKTC’yi haritada ayrı bir ülke olarak göstermeye başladı. Söz konusu haritada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka ve ölüm sayıları ile güncel veriler yer alıyor. Öte yandan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Sağlık Örgütüne başvurarak Kovid-19 salgını hakkında yayınladıkları istatistiklere Kıbrıs Türk tarafındaki gelişmeleri de ilave etmelerini istedi.