Google, KKTC'yi tanıdı

Arama motoru Google, Kovid-19 salgının ülke bazında gösterildiği haritaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´ni resmi adıyla ekledi. Arama motoru, artık KKTC’yi haritada ayrı bir ülke olarak göstermeye başladı. Söz konusu haritada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka ve ölüm sayıları ile güncel veriler yer alıyor. Öte yandan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Sağlık Örgütüne başvurarak Kovid-19 salgını hakkında yayınladıkları istatistiklere Kıbrıs Türk tarafındaki gelişmeleri de ilave etmelerini istedi.