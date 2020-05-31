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31 Mayıs 2020 Pazar 03:20 | Son Güncelleme:

Google, KKTC'yi tanıdı

Google, KKTC'yi tanıdı

Dünyaca ünlü arama motoru Google, koronavirüsle ilgili verileri gösterdiği dijital haritaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de dahil etti.

Arama motoru Google, Kovid-19 salgının ülke bazında gösterildiği haritaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´ni resmi adıyla ekledi. Arama motoru, artık KKTC’yi haritada ayrı bir ülke olarak göstermeye başladı. Söz konusu haritada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka ve ölüm sayıları ile güncel veriler yer alıyor. Öte yandan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Sağlık Örgütüne başvurarak Kovid-19 salgını hakkında yayınladıkları istatistiklere Kıbrıs Türk tarafındaki gelişmeleri de ilave etmelerini istedi.


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