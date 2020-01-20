Google çöktü mü? Google, Gmail, Youtube neden açılmıyor, ne zaman düzelir?

Google çöktü mü? Google, Gmail, Youtube çöktü mü? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bazı kullanıcılar sosyal medya üzerinden bu uygulamalara erişimde sıkıntı yaşadıklarını paylaşıyorlar. Yaşanan sorun Twitter'da da TT listesine girmiş durumda. Bugün sabah saatlerinde başlayan yerel sıkıntılar, akşam saatlerine doğru Türkiye geneline yayıldı. Aynı zamanda Türk Telekom servislerine ilişkin çok sayıda şikayet ve bildirim de sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

Google tarafında yaşandığı düşünülen sorunların çıkış noktası, büyük ihtimalle Türk Telekom servislerinde yaşanan sıkıntılardan kaynaklanıyor. Bu nedenle Türk Telekom kullanıcıları Google arama sayfası başta olmak üzere Gmail ve YouTube gib popüler servislere ulaşamıyorlar.

Google'a neden erişim sağlanamadığı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

ATILAN TWETLERDEN BAZILARI

Google sorunlarını çözmeye çalışıyor

- En sevdiğiniz ve kullandığınız arama motoru çökmüş.

+ Eskiden en sevdiğim ve kullandığım arama motoru. #Google

Kırk yılda bi ders çalışalım dedik. Onda da koskoca #Google çöktü

#google da kayıp gitti!

#Google çökünce Yandex'e girenler

Ve #Google ve servisleri

bizi alıtırşmak için yine çöker..

Bir gün tamamen kapanacak..

Bekliyoruz..

Dün whatsapp, bugün google, yarın da insta çöker ama twitter adamdır

#Google