Google Artık Gün Doodle'ı yaptı! Artık gün nedir, nasıl hesaplanır? sorusunun yanıtı gündemin en çok araştırılan soruları arasında yer aldı. Google bugün 4 yılda bir yaşanan 29 Şubat'a özel Doodle hazırladı. Google'a girenler gördükleri Doodle ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Miladi takvime göre bu yıl 365 yerine 366 gün yaşanıyor. Artık gün ile ilgili merak edilen bilgiler haberimizde...





ARTIK GÜN NEDİR?

Dünyanın dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlamasıyla birlikte her yıl 6 saat takvimde birikiyor. Bu altı saatler 4 yıl boyunca biriktiğinde 24 saate denk geliyor yani 1 günü oluşturuyor. Biriken bu güne de “artık gün” içerisinde bulunulan yıla da “artık yıl” adı veriliyor. Şubat ayının en kısa ay olması nedeniyle artık günler Şubat ayına ekleniyor. Artık yıl uygulaması ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi'nde uygulanmıştır.

ARTIK GÜN HESABI NASIL YAPILIR?

29 Şubat tarihinin denk geldiği seneler olan "Artık yıl" 4 senede bir olarak takvime eklenirken hesaplanma sisteminde iki istisna kural bulunuyor. Binli yıllarda yapılan hesaplamaya göre 1700, 1900, 2100 gibi yıllar 4’e bölünebilse de artık yıla denk gelmiyor. Binli yıllardaki hesaplamada tam rakamın 400’e bölünebilme durumu göz önüne alınarak hesaplama yapılması gerekiyor.