Gönüllü olan profesör uyardı! 'Aşı seçme lüksümüz yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralık ayında koronavirüs aşısının uygulanmasına başlanacağını açıklarken, aşı güvenliği ve aşı tercihi tartışma konusu oldu. Bazı vatandaşlar, aşının zorunlu olarak yapılması gerektiğini düşünürken, bazıları ise hangi aşının yapılacağı tercihinin de kişiye bırakılması gerektiğini savundu. Türkiye’de yaygın uygulamaya en yakın aşılar, Çin menşeli aşıyla Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in başında olduğu Alman BioNTech firmasına ait aşı bulunuyor.

‘KADERİNİZE RAZI OLURSUNUZ’



BioNTech’in ABD’li Pfizer ile işbirliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşısının Türkiye’deki çalışmalarında gönüllü olan Prof. Dr. Necmettin Ünal, “Aşı isteyenler aşılanır, aşı istemeyenler de kaderlerine razı olur” dedi. Aşı güvenliği ve tercihi tartışmalarını değerlendiren Prof. Dr. Ünal, şunları söyledi:

‘ETKİ SÜRESİ 6 AY İLA 1 YIL’



“Hangi aşıyı bulursanız yaptırın, elinize ne geçerse olun. O aşı, bu aşı, şu aşı tartışmasına girecek lükse sahip değiliz. Gelen aşılar uygun uluslararası şartlarda üretilmişse, bütün sonuçlar şeffaflığı ile dünyayla paylaşılmışsa, etkinlik potansiyeli yüzde 50’nin üzerindeyse ne bulursanız o aşıyı uygulamanızı öneriyorum. Bu aşılardan hangisini olursak olalım etki süresinin tahminen 6 ay ila 1 sene olacağı düşünülüyor.”

ERCİYES’TE İKİNCİ DOZ DÜN VURULDU



Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) Kovid-19’a karşı geliştirilen yerli aşının ikinci dozu ilk gönüllü Nazif Durna’ya dün uygulandı. Prof. Dr. Mustafa Çalış, “İlk doz uygulamamız çok iyi sonuçlar verdi. Gönüllümüzde hiçbir yan etki görülmedi. Bu başarıyı ikinci doz uygulamasından sonra da bekliyoruz. Aday aşımızın gönüllü başvuruları İKUM’da devam etmektedir” diye konuştu.

‘AŞI YARIŞINDA BİZ DE VARIZ’



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan “Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı. Umutluyuz. Kovid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız” ifadelerini kullandı.

6 GÜN GEÇMEDEN YAPILAN TEST DOĞRU SONUÇ VERMEZ



Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, hastane önlerinde oluşan test kuyruklarına karşı uyardı. Taşova, “Bir kişiyle temaslı olduktan sonra 6 gün içinde yapılan testin doğru sonuç verme olasılığı çok düşük. ‘Temaslıyım, hemen test yaptırayım’ düşüncesi hem sizi yanıltır hem de sağlık sisteminde yoğunluğa yol açar. İzole olun. Belirti varsa sağlık kuruluşuna başvurun” dedi. Kendisinin de gönüllü aşı olduğunu belirten Taşova, şu ana kadar lokal ağrılar dışında önemli yan etkinin görülmediğini, çalışmaların olumlu ilerlemesi durumunda 2021 yılının ortasında sonuç elde edebileceğini belirtti.

KANSER HASTALARI ZATÜRRE VE GRİP AŞISI OLMALI



Akciğer kanseri yılda 1,69 milyon kayıpla tüm dünyada kansere bağlı ölümler içerisinde ilk sırada yer alıyor. “Ağır sigara içen bir kişide akciğer kanserine yakalanma riski yüzde 30’lara çıkarken, hiç sigara içmeyen birinde ise bu risk yüzde 1’den bile daha düşüktür” diyen Prof. Dr. Alper Can, kanser hastalarını uyardı: “Kanser hastalarının immün sistemi zayıf olduğundan zatürre ve grip aşılarını mutlaka yapmaları gereklidir.”