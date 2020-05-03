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Gönüllü 50 taksici hastane nöbetinde

Gönüllü 50 taksici hastane nöbetinde

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, sağlık çalışanları için ücretsiz lüks taksiler tahsis etti.

Farklı hastanelerin önünde bekleyen 50 taksici, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerine gitmekte güçlük yaşayan sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyor. Öte yandan, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. H. Mustafa Özdemir de sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet veren İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi şoförlerini iftarda ağırladı.


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