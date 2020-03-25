ERCAN ÖZTÜRK



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için başlatılan ‘Gönül Seferberliği’ projesini AKŞAM’a anlattı. Koronavirüs vakasının Türkiye sınırları içine girdiği andan itibaren hazır olduklarını söyleyen Başkan Şahin, “Bizim zaten hazırda olan Gönül Dostları projesini devreye soktuk” diyerek şunları kaydetti: “Bizde her hanenin kayıtları var. O hanelerde 65 yaş üzerinde veya kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin listesini çıkardık.”

1 AY YETECEK ERZAK



“Zengin-fakir demeden herkesin evine gittik. 65 yaş üzeri vatandaşlara bir ay yetecek erzaklarını bıraktık. Gelen talep doğrultusunda, yasak yüzünden alışverişe çıkamayan yaşlılara, sıcak yemek ve ekmek dağıtımına başladık.”

“Belediye TV 24 saat yayın yapıyor. İçinde her şey var; spor, müzik programları... Özellikle de spor yapmak isteyen 65 yaş üzerinde vatandaşlarımız için hocalarımızla hazırlıklarımızı yaptık. Kadınlar, erkekler için spor dersleri verilecek. Amacımız herkesi sıkılmadan evde tutabilmek.”

ÖĞRENCİYE KURS



“Gaziantep’te 6 bin civarında üniversite hazırlığı yapan öğrenci var. Bu öğrencilerimizin hazırlığını aksatmamaları için web üzerinden kurs hizmetine devam ediyoruz. Çocuklarımız da bizim için çok önemli. Onların da dışarı çıkmamasını amaçlıyoruz. Bunun için de 200 bin civarında kitap dağıttık. Ulaşım araçlarını, ATM’leri, meydanları her gün dezenfekte ediyoruz.”

KENT GİRİŞİNDE ATEŞ ÖLÇÜYORUZ



“Belediyede görev yapan sağlık personelimiz, Suriyeli doktorlarla birlikte seferber oldu. Kent girişinde mobil merkez kurduk. Gelen herkesin ateşini ölçüyoruz. 38 derece üzerini kimseye temas ettirmeden hastaneye sevk ediyoruz.”