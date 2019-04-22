Golf oyununda topun tek vuruşta deliğe sokulmasına ne ad verilir? 22 Nisan tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Golf oyununda topun tek vuruşta deliğe sokulmasına ne ad verilir? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam sorulan ve cevabı merak edilen sorunun yanıtı!

A: Ace

B: Par

C: Birdie

D: Bogey

Doğru cevap: Ace (A)