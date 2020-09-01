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  3. Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu Sultan Alparslan'ın dev silüetini uzaydan görüntüledi
01 Eylül 2020 Salı 13:38 | Son Güncelleme:

Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu Sultan Alparslan'ın dev silüetini uzaydan görüntüledi

Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu Sultan Alparslan'ın dev silüetini uzaydan görüntüledi

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda zaferin 949'uncu yıl dönümü için milli parkın bitişiğine yapılan Sultan Alparslan'ın silueti uzaydaki Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu tarafından görüntülendi.

Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğine çizilen 442×275 metre boyutlarındaki Sultan Alparslan'ın silüetini görüntüledi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muş’un Malazgirt ilçesinde traktör sürümüyle 121 dönüm araziye çizilen Sultan Alparslan’ın silüeti, 30 Ağustos 2020 tarihinde Hv.K.K.lığı tarafından Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu ile uzaydan görüntülendi.

GUINNES'E BAŞVURULDU

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, 121 dönüm tarla alana traktörle sürüm yapılarak oluşturulan Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutundaki siluetinin yapıp görüntüsünü paylaşmıştı. Siluet için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulduğu tescil sürecinin devam ettiği bildirildi.

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