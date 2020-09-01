Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu Sultan Alparslan'ın dev silüetini uzaydan görüntüledi

Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğine çizilen 442×275 metre boyutlarındaki Sultan Alparslan'ın silüetini görüntüledi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muş’un Malazgirt ilçesinde traktör sürümüyle 121 dönüm araziye çizilen Sultan Alparslan’ın silüeti, 30 Ağustos 2020 tarihinde Hv.K.K.lığı tarafından Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu ile uzaydan görüntülendi.

Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muş’un Malazgirt ilçesinde traktör sürümüyle

121 dönüm araziye çizilen Sultan Alparslan’ın silüeti, 30 Ağustos 2020 tarihinde Hv.K.K.lığı tarafından Göktürk-1

Keşif-Gözetleme Uydusu ile uzaydan görüntülendi. pic.twitter.com/6uVfAeZPrd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2020

GUINNES'E BAŞVURULDU

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, 121 dönüm tarla alana traktörle sürüm yapılarak oluşturulan Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutundaki siluetinin yapıp görüntüsünü paylaşmıştı. Siluet için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulduğu tescil sürecinin devam ettiği bildirildi.