Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7736
  • 7,4607
  • 372.192
  • 104954
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Göktaşı düştü' iddiası... Birçok ilden görüldü, o anlar kameraya yansıdı
27 Mayıs 2020 Çarşamba 23:23 | Son Güncelleme:

'Göktaşı düştü' iddiası... Birçok ilden görüldü, o anlar kameraya yansıdı

'Göktaşı düştü' iddiası... Birçok ilden görüldü, o anlar kameraya yansıdı

Bugün akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü götürüldü. Bir çok ilden görünen ve göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bugün akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü götürüldü. Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl,Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü. O anı ise Bingöl-Genç karayolunun 8. kilometresinde araçla seyir halinde olan 19 yaşındaki Veysel Sönmez cep telefonu kamerasıyla tesadüfen kaydetti.

Genç ilçesinde haftalık yayın yapan bir gazetede stajyer olarak çalışan Sönmez o anları anlattı. İlçeye dönerken gökyüzünde aleve benzer bir cisim gördüğü belirten Sönmez, daha sonra göktaşı olduğunu öğrendiğini ve Bingöl’e düştüğünü düşündüğü söyledi.

O ONLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an Erzurum’dan görüntülendi.

Erzurum’da akşam saatlerinde hava aniden aydınlandı. Göktaşı olduğu düşünülen cismin düşme anı kameralara yansırken insanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Düşme anından sonra ise havada toz bulutu oluştuğu görüldü.

SİVAS'TA GÖKTAŞI NÖBETİ

Sivas’ta Gürün, Kangal ve Şarkışla ilçelerinde birçok kişi jandarmayı arayarak “Göktaşı gördük” şeklinde ihbarlarda bulundu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, göktaşının görüldüğü iddia edilen notalarda inceleme başlattı. Sivas’ın Gürün ilçesi ile Kangal ilçesi arasında kalan kırsal alanda AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri alan taraması yaptı. Yapılan taramada herhangi bir belirtiye rastlanılmadı. Çevrede köylerde yaşayanlar bir ışık huzmesinin karanlığı aydınlatarak düştüğünü söyledi.


'Göktaşı düştü' iddiası... Birçok ilden görüldü, o anlar kameraya yansıdı
ABD Suriye'ye hava savunma sistemi konuşlandırdı
MHP Lideri Bahçeli'den net mesaj: 15 Temmuz'da olduğu gibi cezasını çekerler
Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Dila Koyurga hakkında karar belli oldu
Havalimanlarında yeni koronavirüs tedbirleri! İşte alınan kararlar
Apartmanın önünde cipin yıkanmasına sinirlenen kadının öfkesi kameraya yansıdı

Apartmanın önünde cipin yıkanmasına sinirlenen kadının öfkesi kameraya yansıdı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

O anlar kameraya yansıdı! Baharın gelmesiyle ovaya indiler

Türkiye'nin milli devi ''Fatih'' için geri sayım başladı