Göklerde Türk kadını imzası

Yurtiçi ve yurtdışındaki etkinliklerde Türkiye’yi ve Türk kadınını temsil eden, ülkenin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu 28 yaşındaki Semin Öztürk Şener, 25’inci gösterisini gerçekleştireceği “Sivrihisar Hava Gösterileri 2019” için hazırlıklarını tamamladı. Gösteri uçuşlarında zaman zaman gökyüzünde “kalp çizen” Semin Öztürk Şener, “Antrenmanlarda saatlerce, günlerce uçuyorum ancak seyirci karşısında uçmak büyük bir sorumluluk. İzleyiciler karşısında uçmak beni motive ediyor. İnsanların yüzündeki heyecan ve mutluluk, gelecekte uçmak için bana bir neden veriyor. Gösteriye başladığımda her şeyi unutuyorum ve sadece uçuşa odaklanıyorum” dedi. Şener, sosyal medyaya uçuş videolarını yüklediğinde çok fazla mesaj aldığını, bunun da kendisini motive edici bir unsur olduğunu dile getirdi.

BERLİN UÇUŞUNA HAZIRLANIYORUM

Yurt dışındaki havacılık etkinliklerinde de Türkiye’yi ve Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını vurgulayan Şener, şöyle konuştu: “Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilecek ILA Berlin 2020 Air Show’da ülkemi ve Türk kadınını temsil edeceğim. Mayıs 2020’deki bu gösteri için hazırlıklarımı yapıyorum, o günü heyecanla bekliyorum.”

10 yıl önce babamı izleyenler şimdi beni görecek

Şener, sözlerine şöyle devam etti: “Yaklaşık 10 yıl önce de babam bu gösteride Türkiye’yi temsil etmişti. Babamın izinden gidiyorum. Almanya’daki gösteride 10 yıl önce babamı izleyenler şimdi gökyüzünde beni görecek.”