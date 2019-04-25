Gökhan Gencebay son sağlık durumu nasıl? Gökhan Gencebay kimdir, kaç yaşındadır?

Gökhan Gencebay kimdir? Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay son durum nedir? Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay’ın bir tartışma sonrası aldığı bıçak darbeleriyle yaralandığı belirtiliyor. Peki, Gökhan Gencebay kim? Bıçak darbesiyle yara alan Gökhan Gencebay vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Gencebay'ın sağlık durumu henüz belirsizliğini koruyor. Gökhan Gencebay, 14 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Londra'da Harrow School da İngilizce eğitimini tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarı bölümüne girdi.

NE OLDU?

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Yıldız Posta Caddesinde Dedeman otele yakın bir yerde taksi şoförü ile tartışan ünlü sanatçının oğlu Gökhan Gencebay, yaşanan boğuşma sırasında şoförün bıçak darbesiyle sol kaburgasından yaralandı. Olay yerinden kaçan taksi şoförü Balmumcu kavşağında polisler tarafından yakalandı.

Zanlının Beşiktaş İlçe Emniyet'te olduğu öğrenildi.

Bıçak darbesiyle yara alan Gökhan Gencebay vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı.

Taksi şoförünün Gökhan Gencebay’ın sevgilisi Seda Han'a küfür etmesi sonucu çıkan kavgada yaralanan Gencebay'a 3 dikiş atıldığı ve bıçak darbesinin kalbinin 3 parmak altında olduğu öğrenildi.

Gökhan Gencebay’ın sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?

Gökhan Gencebay, 14 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Londra'da Harrow School da ingilizce eğitimini tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarı bölümüne girdi. Gökhan Gencebay yükseklisans eğitimini işletme üzerine yapmakta. Genel sanat yönetmeni olarak çalışan, alanında duayen Ayla Algan’ dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Gencebay 2019 yılında oyunculuk kariyerine başlamış.