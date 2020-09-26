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26 Eylül 2020 Cumartesi 00:54 | Son Güncelleme:

Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli
AA

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki karşılıklı saat 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 feribot seferleri geçici olarak iptal edildi.

AA'nın aktardığı habere göre, belirtilen hatta sadece 07.00 ve 10.00 seferleri yapılacak. Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından tarife normale dönecek.

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