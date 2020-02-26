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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Kabatepe arasında feribot seferlerinde aksama meydana gelecek.

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'de feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.

AA'nın aktarmış olduğu haberde, Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 13.00 ve 18.00 saatlerindeki Gökçeada-Kabatepe, 15.00 ve 20.00 saatlerindeki Kabatepe-Gökçeada seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00'da yapılması planlanan sefer ise 11.00'e alındı.

Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.


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