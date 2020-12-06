Gökbey'e milli motor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400’ün teslimine ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı. CHP’nin Tank Palet Fabrikası ile ilgili iddialarına değinen Başkan Erdoğan, “Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftirayla karşı karşıyayız” dedi. Başkan Erdoğan, “Her ne kadar birileri Tank Palet Fabrikası üzerinden ülkemizin savunma sanayiini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz. Arifiye’deki fabrika arazisi, binası, makineleri dahil, her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur” diye konuştu.

YAPILAN İŞLETME DEVRİ

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: “Yapılan işlemin adı satış değildir, özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığımızda kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMC’ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Fabrikanın devri sürecinde ve sonrasında çalışan personelin özlük haklarında herhangi bir kısıtlama yapılması bir yana iyileştirmeye gidilmiştir.

BMC firması bazı projelerinde elbette pek çok şirket ve kurum gibi Katarlı yatırımcılarla da ortaklık ilişkisi kurmaktadır.”

MİLLETE HAVALE ETTİK

Erdoğan şunları söyledi: “Arifiye’deki fabrika işletme devrinin içinde 50 milyon dolarlık yatırım şartı vardır. Yıllarca TSK’yı tek parti faşizmini sürdürme kalkanı olarak kullananların artık milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerin sebebini iyi biliyoruz. Vesayetçilerden, darbecilerden, FETÖ’cülerden arınan TSK’nın vatan sınırlarını korumadaki ve sınır ötesi harekattaki başarılarından duydukları rahatsızlıkları bu tür bahanelerle dışa vuranları milletimize havale ediyoruz.”

GÖKBEY'E MİLLİ MOTOR

İlk milli helikopter motoru TEİ-TS1400’ün testi Başkan Erdoğan’ın katıldığı törende başarıyla gerçekleştirildi. Gökbey helikopteri artık milli motorla havalanacak.



TEI’nin Hafif Genel Maksat Helikopteri Gökbey için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde geliştirdiği, Türkiye’nin ilk milli helikopter motoru TS1400, Başkan Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törende çalıştırılarak test edildi. Başkan Erdoğan, bu projelerle savunma sanayisinde yeni bir döneme girildiğini söyledi. Erdoğan “Turboşaft projemiz ile ülkemizde bu ve benzeri sınıftaki motorları test edebilecek çok ciddi bir test alt yapısı da tesis ediyoruz. Bu alt yapı aynı zamanda milli muharip uçak motoru gibi daha yüksek güç sınıfı motorlarımızın testinde de kullanılabilecek. Ayrıca yeni nesil hafif zırhlı araçlar, Altay Tankı, İHA’lar ve füzelerimiz ile birçok platformumuzun çeşitli güç sınıflarındaki motorlarını da geliştiriyoruz” dedi.



FRANSA ARTIK SORUNUN PARÇASI



Başkan Erdoğan, Sarıkamış - Karakurt - Horasan Yolu Açılış Töreni’ne video konferans yöntemiyle katıldı. “Dağlık Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşmasına katkıda bulunduk” diyen Erdoğan, “Fransa’nın aldığı karar tam bir fecaattir. Fransızlar isterlerse Ermenilere Marsilya’yı verebilirler. Fransızlar çözümün değil sorunun bir parçasıdır” diye konuştu. Erdoğan, “Bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor. Nahcivan ile Azerbaycan arasındaki koridorun açılmasıyla artık kardeşlerimizle kara bağlantısına sahip olacağız” dedi.



SEYAHAT SÜRESİ 25 DAKİKA



Erdoğan, Sarıkamış - Horasan Yolu için “Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon, akaryakıttan 4 milyon olmak üzere 29 milyon TL tasarruf sağlayacaktır” dedi.

