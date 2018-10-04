Gizli tanık PKK'nın para kaynaklarını deşifre etti

Hilal Yıldırım / HABER MERKEZİ

Gizli tanık ifadesinde ”Örgüt metropollerde araç yakma, korsan gösteri, kitlesel eylemleri için parayı HDP üzerinden sağlamaktadır. HDP illerde 5 adımda para toplar. 1 Ailelerden yardım, 2 küçük esnaftan alınan paralar aidat parası, 3 Nevruz-1 Mayıs organizasyonlar günleri için işletmelerden alınan para, 4 konser ve kültür merkezlerinin etkinliklerinden toplanan paralar, 5 iş adamlarından organizasyonlarla (yemek-kahvaltı) toplanan paralar. Bu paraların yüzde 50’si HDP’de, yüzde 15’i gençlik faaliyeti, yüzde 10’nu kadın yapılanması için kullanılır. HDP’de kalan parada il faaliyetlerine harcanır” şeklinde ifade verdi. Örgütün Kürt kökenli vatandaşlardan vergilendirme adı altında para toplayarak örgüte fon oluşturduğuna dikkat çekildi.

PKK’nın kadın yapılanmasına ilişkin 14 şüpheli hakkında iddianamede örgütün para kaynaklarına değinildi. İddianameye göre, Kürt kökenli vatandaşlardan kumbara, yardım, kutu çalışması, makbuz çalışması adı altında terör örgütüne yardım toplandığı, paraları toplayan şahısların yani saymanların eğitilmesi için eğitim programları düzenlendiği, kürt kökenli vatandaşlardan vergilendirme adı altında para toplanarak fon oluşturdukları, vergilendirme faaliyetlerine legal görünüm kazandırmak amacı ile bu faaliyetlerini HDP çatısı altında faaliyet gösteren KCK üyesi şahıslar aracılığı ile bağış adı altında yürütüldü.

HDP KUMBARA, AİDAT, KONSERLERDEN ÖRGÜTE PARA TOPLADI

İddianamede yer verilen gizli tanık örgütün şehirlerdeki para kaynaklarına ilişkin bilgi verdiği ortaya çıktı. Gizli tanık ifadesinde şunları anlattı: “Ekonomik alan merkezi faaliyetleri kapsamında; Metropollerdeki araç yakma, korsan gösteri, kitlesel eylem, Molotof kokteyli ve bombalı eylemler gibi bütün örgüt eylemlerine maddi kaynak temin etmek için çalışma yapılmaktadır. Bu alan bütün maddi kaynak teminini HDP il ve ilçe teşkilatları üzerinden yapmaktadır. Bu alan merkezinin yaptığı faaliyetler doğrultusunda;

1- PKK/KCK terör örgütüne müzahir ailelere (Yurtsever Aileler) verilen kutu ve kumbara aracılığı ile yardım adı altında para toplanır.

2- Küçük esnaftan aylık aidat adı altında para toplanır.

3- Nevruz, 1 Mayıs, 15 Şubat gibi örgütün önemli gördüğü günlerde ve konserlerde (örgütsel sanatçıların katılımı ile) düzenlenen kitlesel eylemler için orta ölçekli işletmelerden parti adına para toplanır.

4- Müzahir kurum ve kültür merkezlerinin gerçekleştirdiği konser-şölen gibi etkinliklerde satmış olduğu bilet karşılığı para toplanır.

5- Alanın il sorumluları tarafından belli dönemlerde büyük esnaf ve iş adamlarından değişik organizasyonlarla (yemek-piknik-kahvaltı) maddi yardımlar alınır”.

ÖRGÜTÜN KADIN VE GENÇLİK YAPILANMALARI KAYNAKLARINI BDP’DEN ALIR

“İlçe HDP aracılığı ile paranın %50’si il HDP’ye aktarılır ve il geneli faaliyetler için kullanılır, kalan %50 sinin %15’i ilçe DYG mensuplarının yapacağı eylemler için, kalan %10 ilçe kadın yapılanmasının faaliyet ve eylemleri için ayrılır ve bu yapılanmalarının ilçedeki sorumlularına verilirdi. Bundan kalan para ise ilçe HDP tarafından yereldeki örgüt faaliyetleri için kullanılırdı. İlçelerden %50 oranında il HDP’ ye gönderilen paraların %50’si HDP genel merkezine gönderilirdi. İlde kalan %50’nin %15’i İl DYG’ nin yapmış olduğu eylemlerde kullanılır, %10’lık kısmı da il kadın yapılanmasının eylemleri ve faaliyetleri için kullanılır, geri kalan para ise il genelinde gerçekleştirilen örgütsel eylemlerde kullanılırdı. İlçe kadın yapılanmaları ise faaliyetleri ve eylemleri için maddi kaynaklarını il HDP’ den almaktadır. Özellikle ilçe ve il gençliğinin HDPiçerisindeki örgüt mensuplarından eylem için para istemeleri durumunda ret edilmeleri söz konusu olamaz. Yani her zaman gençlik eylemleri için maddi kaynak finanse edilir.”