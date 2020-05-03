Girit'te beklenen deprem korkuttu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının şiddetini 6.4 olarak duyurdu. Sonrasında 5.2 ila 4.0 arasında 4 artçı daha yaşandı. AFAD’dan yapılan açıklamada “Depreme en yakın yerleşim yerimiz Datça olup (311 km) an itibarıyla olumsuz bir ihbar alınmamıştır” denildi. Sarsıntının Girit’ten ise şiddetli şekilde hissedildiği öğrenildi.

Kaygılandırıyor!

Bölgedeki depremlerin endişe verici olduğunu belirten Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Ölüdeniz diye bir fayımız var. Bu fay üzerinde çok yıkıcı depremler söz konusu. Bu durum bizi kaygılandırıyor” dedi.

AKŞAM böyle uyarmıştı



Muğla Ula’da 30 Nisan’da yaşanan 4.3’lük deprem sonrası AKŞAM’a konuşan Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Girit’ten geçen fay hattındaki hareketliliğe dikkat çekmişti. Yıldırım, mayıs ayında Girit açıklarında büyük bir deprem beklediğini söylemişti.

