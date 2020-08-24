Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7 oldu

Giresun'da sel felaketi Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde büyük hasara sebep oldu. Dereli'de sağanak nedeniyle Aksu Deresi taştı, sel meydana geldi.

7 kişi hayatını kaybetti

Tirebolu Doğankent yolunda çökme meydana geldi, ilçede su baskınları yaşandı.

Yağlıdere ilçesinde ise dere yatağındaki evler boşaltıldı.

Yapılan arama çalışmalarında biri Tirebolu-Doğankent yolunda olmak üzere, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 7'e yükseldi.

Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

153 kişi kurtarıldı

Çalışmalara Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopter de destek veriyor.

Jandarma ve AFAD ekibinin çalışmalarına Samsun'dan da, bir UMKE ekibinin yanı sıra kurbağa adamlar, dalgıçlar, can kurtaranlar ile iş makineleri sevk edildi.

Bölgede mahsur kalan 153 kişi kurtarıldı.

Hastaneye başvuran 25 kişiden 3'ünün tedavisi ise devam ediyor.

Bölgede kapalı 98 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor

BAKAN SOYLU'DAN GİRESUN'DAKİ SON DURUMLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 olduğunu açıkladı.

Soylu, Giresun'daki selde kaybolan 2'si jandarma personeli 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Soylu, "Dokuza düştü arama-kurtarma yaptığımız, bulmaya çalıştığımız vatandaşımızın sayısı. Bunların iki tanesi Jandarma, bir tanesi de karayolları operatörü" dedi.