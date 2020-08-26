Giresun'daki sel felaketinin yaraları için devlet millet el ele

Giresun’da ve ilçelerinde 22 Ağustos’ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kapanan 5 karayolu güzergâhı ile 94 köy yolu ulaşıma açıldı.

AFAD’DAN 9 MİLYON TL



Selden etkilenen vatandaşların beslenme, barınma ve psikososyal destek ihtiyaçları karşılanırken, bölgeye AFAD 9 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi.Kızılay da günlük 7 bin 500 öğün/kap sıcak yemek ve 20 bin paketli su dağıtıyor.

Jandarma ekipleri dükkanları temizledi.

%80’İNDE ELEKTRİK VAR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşların ihtiyaçlarını sorup teselli etti. 65 köy ve 8 mahalleye elektrik verildi. Bölgede Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile inceleme yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Dereli’nin yüzde 80’i elektrik kullanır vaziyette” dedi.

HASARLI YOL VE KÖPRÜLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen 226 km’lik yol ağının 4 km’lik kesiminde hasarı oluştuğunu, Dereli ve Doğankent yolundaki hasarlı 3 köprü ve 25 menfezle ilgili projelendirme çalışmasının başladığını söyledi.

KAYIPLAR İÇİN SEFERBERLİK



Selde kaybolan 2’si asker 7 kişinin bulunması için 4 bölgedeki arama çalışmaları dün de devam etti. Harşit Çayı yatağı ile çayın Karadeniz’e döküldüğü alan arası tarandı.