Giresun'daki sel felaketinin yaraları için devlet millet el ele
Giresun'daki selin yaraları el birliğiyle sarılıyor. 5 bakan çalışmaları yerinde takip ederken, AFAD bölgeye 9 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.
Giresun’da ve ilçelerinde 22 Ağustos’ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kapanan 5 karayolu güzergâhı ile 94 köy yolu ulaşıma açıldı.
AFAD’DAN 9 MİLYON TL
Selden etkilenen vatandaşların beslenme, barınma ve psikososyal destek ihtiyaçları karşılanırken, bölgeye AFAD 9 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi.Kızılay da günlük 7 bin 500 öğün/kap sıcak yemek ve 20 bin paketli su dağıtıyor.
Jandarma ekipleri dükkanları temizledi.
%80’İNDE ELEKTRİK VAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşların ihtiyaçlarını sorup teselli etti. 65 köy ve 8 mahalleye elektrik verildi. Bölgede Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile inceleme yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Dereli’nin yüzde 80’i elektrik kullanır vaziyette” dedi.
HASARLI YOL VE KÖPRÜLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen 226 km’lik yol ağının 4 km’lik kesiminde hasarı oluştuğunu, Dereli ve Doğankent yolundaki hasarlı 3 köprü ve 25 menfezle ilgili projelendirme çalışmasının başladığını söyledi.
KAYIPLAR İÇİN SEFERBERLİK
Selde kaybolan 2’si asker 7 kişinin bulunması için 4 bölgedeki arama çalışmaları dün de devam etti. Harşit Çayı yatağı ile çayın Karadeniz’e döküldüğü alan arası tarandı.